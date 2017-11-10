Фото: likorg.ru
Федеральные средства массовой информации сообщили в пятницу о смерти известного сатирика Михаила Задорнова.
Так, о кончине артиста информирует сайт телеканала "Звезда", ссылаясь на РЕН ТВ.
Отмечается, что сатирик длительное время пытался победить онкологическое заболевание.
Артисту было 69 лет.
Комментарии
Земля ему пухом, это был единственный настоящий сатирик в России, все остальные жалкое подобие и ему даже и в подметки не годятся, очень жалко человека
Жаль... Хороший Человек....
Очень и очень жаль. Талантливый человек и большой патриот!
Сатириков в стране больше не осталось...
Светлая память светлому человеку.
Светлая память светлому человеку.
Плохо
R.I.P.