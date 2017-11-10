Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай Семен Шефер планирует обзавестись новым служебным внедорожником стоимостью 1,5 млн рублей. Информация о готовящемся аукционе размещена на сайте госзакупок.

Формально речь идет о поставке легкового автомобиля для нужд аппарата омбудсмена. Аукцион пройдет 13 ноября. Судя по запросу котировок, речь идет о внедорожнике под брендом Nissan. Так, в частности заказчик обращался в барнаульское ООО "АНТ Импорт" (предлагаемая цена — 1,5 млн рублей), новосибирское ООО "Эксперт НСК" (1,524 млн рублей) и омское ООО "Евразия центр" (1,534 млн рублей). В итоге, согласно законодательству, начальная (максимальная) цена контракта составит 1,5 млн рублей.

Судя по техническому заданию, речь идет о полноприводном пятиместном внедорожнике, способном разгоняться как минимум до 170 км/ч. Автомобиль должен иметь топливный бак вместимостью не менее 60 л, оснащен системой "Эра-Глонасс". Отдельно будущий покупатель указывает на хромированную отделку дверных ручек, наличие аудиосистемы (радио, СD-плеер, поддержка МРЗ), управление системой "Hands free" на руле. Сиденья внедорожника должны быть отделаны тканью, также заказчик настаивает на двухзонном климат-контроле.

Отметим, под данные характеристики подходит, к примеру, Nissan X-Trail. Автомобиль должен быть поставлен в течение месяца с момента заключения контракта. Любопытно, что сам Семен Шефер, судя по декларации за 2016 год, передвигается на Mitsubishi Pajero.