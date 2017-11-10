Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай Семен Шефер планирует обзавестись новым служебным внедорожником стоимостью 1,5 млн рублей. Информация о готовящемся аукционе размещена на сайте госзакупок.
Формально речь идет о поставке легкового автомобиля для нужд аппарата омбудсмена. Аукцион пройдет 13 ноября. Судя по запросу котировок, речь идет о внедорожнике под брендом Nissan. Так, в частности заказчик обращался в барнаульское ООО "АНТ Импорт" (предлагаемая цена — 1,5 млн рублей), новосибирское ООО "Эксперт НСК" (1,524 млн рублей) и омское ООО "Евразия центр" (1,534 млн рублей). В итоге, согласно законодательству, начальная (максимальная) цена контракта составит 1,5 млн рублей.
Судя по техническому заданию, речь идет о полноприводном пятиместном внедорожнике, способном разгоняться как минимум до 170 км/ч. Автомобиль должен иметь топливный бак вместимостью не менее 60 л, оснащен системой "Эра-Глонасс". Отдельно будущий покупатель указывает на хромированную отделку дверных ручек, наличие аудиосистемы (радио, СD-плеер, поддержка МРЗ), управление системой "Hands free" на руле. Сиденья внедорожника должны быть отделаны тканью, также заказчик настаивает на двухзонном климат-контроле.
Отметим, под данные характеристики подходит, к примеру, Nissan X-Trail. Автомобиль должен быть поставлен в течение месяца с момента заключения контракта. Любопытно, что сам Семен Шефер, судя по декларации за 2016 год, передвигается на Mitsubishi Pajero.
Комментарии
О как
На таком права человека защищать много сподручнее.
угу, это его право, как человека, защищающего права человека), такого замечательного человека, как семен шефер, например
Спорный вопрос, ведь даже за полтора ляма сейчас не взять нормальный, новый внедорожник, мне интересно другое, а зачем ему 170 км/ч, в крае быстрее 90 по дорогам ездить нельзя, а по бездорожью сам не захочешь, получается он сразу планирует нарушать закон.
получается он сразу планирует нарушать закон.
получается он сразу захотел конкретную модель и под нее указали все якобы необходимости.
Ну а как же омбудсмена без хромированных ручек ?
путину надо издать указ, всем госслужащим только Жигули, классом не выше ВАЗ-2106 и зарплату максимум 30 тыс для губернаторов, остальным меньше. Кому не нравится, пусть идут в бизнес