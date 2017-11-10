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Телеведущая Регина Дубовицкая прокомментировала новость о кончине известного сатирика Михаила Задорнова.

"Просто слов нет. Я думала, что все-таки обойдется, он так боролся", — цитирует Дубовицкую РЕН ТВ.

О смерти любимого многими россиянами артиста стало известно в пятницу, 10 ноября.

Ранее многократно сообщалось о том, что длительное время Михаил Задорнов пытался одолеть онкологическое заболевание.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. В первую очередь известен как сатирик. Являлся членом Союза писателей России. Автор более десяти книг. Среди них — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы.

Михаил Задорнов также был широко известен критическими высказываниями в адрес современной западной (прежде всего американской) культуры и образа жизни. К слову, сатирику был запрещен въезд в США и на Украину.