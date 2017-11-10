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Телеведущая Регина Дубовицкая прокомментировала новость о кончине известного сатирика Михаила Задорнова.
"Просто слов нет. Я думала, что все-таки обойдется, он так боролся", — цитирует Дубовицкую РЕН ТВ.
О смерти любимого многими россиянами артиста стало известно в пятницу, 10 ноября.
Ранее многократно сообщалось о том, что длительное время Михаил Задорнов пытался одолеть онкологическое заболевание.
Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. В первую очередь известен как сатирик. Являлся членом Союза писателей России. Автор более десяти книг. Среди них — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы.
Михаил Задорнов также был широко известен критическими высказываниями в адрес современной западной (прежде всего американской) культуры и образа жизни. К слову, сатирику был запрещен въезд в США и на Украину.
Комментарии
Очень жаль. Царство небесное ему.
вообще растерялась...действительно, очень жаль, земля пухом
Очень жаль! Новость меня очень расстроила! Так он и не стал президентом...
Никто не умеет онкологию лечить. Айфоны хорошо делают
Все мозги человечества на айфоны уходят, еще радиоэлектроника для ракет и беспилотников неплохая, а жизнь человека и ныне там. Может для начала надо лечиться научится?
Вечная память