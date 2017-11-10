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В пятницу, 10 ноября, в возрасте 69 лет скончался писатель, сатирик и актер Михаил Задорнов.
Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. За свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.
Он начал публиковаться в 1974 году. В 1970—1980 годах Задорнов был худруком, режиссером-постановщиком и актером студенческого агиттеатра МАИ "Россия", с которым объехал многие уголки СССР. В 1984—1985 годах заведовал отделом сатиры и юмора в журнале „Юность“.
Задорнов впервые появился на телеэкране в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", но настоящая популярность пришла к нему два года спустя, когда сатирик прочитал свой рассказ "Девятый вагон". С начала 1990-х он был автором и ведущим таких передач, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз" и "Дочки-матери".
Задорнов также известен тем, что 31 декабря 1991 года в 23:45 именно он, а не глава государства, выступал с предновогодним обращением к россиянам. В своём выступлении, которое транслировалось в прямом эфире, артист увлекся настолько, что проговорил на минуту дольше, и трансляцию боя курантов пришлось задержать.
Начиная с 1990 года он выпустил множество книг, включая "Конец света“, "Не понимаю!“, "Возвращение“, четырёхтомник "Великая страна с непредсказуемым прошлым“ и другие. Принимал участие в съемках картин "Гений“ (1991), "Депрессия“ (1991), "Хочу вашего мужа“ (1992).
В 1992 и 1998 годах был членом жюри на нескольких играх КВН.
Задорнов является лауреатом премий "Золотой теленок", "Овация", в 1996 году стал лауреатом Кубка Аркадия Райкина на международном фестивале „MORE SMEHA" в Риге.
С середины 2000-х годов Задорнов в своих монологах часто критиковал "американский образ жизни" и то, что ему подражают россияне.
С лета минувшего года сатирик отменял выступления и гастроли из-за обострения онкологического заболевания.
Задорнов в 2009 году открыл в Риге библиотеку имени своего отца, Николая Задорнова, а в мае 2010 года — памятник няне Александра Пушкина Арине Родионовне. Открытие памятника было приурочено к 211-й годовщине со дня рождения поэта.
Артист был женат. Его супруга, Велта Задорнова, доктор филологических наук, профессор кафедры английского языкознания филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. У сатирика осталась дочь Елена (1990 года рождения). Ее матерью является помощница сатирика Елена Бомбина.
Комментарии
Нравились мне его концерты, жаль конечно.
Единственный адекватный человек был из всей этой петросянии
10.11.2017 15:33
iOne
Да хватит гнать уже. Петросян тебя одной фразой положит на обе лопатки. Бывал на его концертах. А по телевизору показывают только выборочное, что можно.