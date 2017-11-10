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В пятницу, 10 ноября, в возрасте 69 лет скончался писатель, сатирик и актер Михаил Задорнов.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. За свою творческую карьеру он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

Он начал публиковаться в 1974 году. В 1970—1980 годах Задорнов был худруком, режиссером-постановщиком и актером студенческого агиттеатра МАИ "Россия", с которым объехал многие уголки СССР. В 1984—1985 годах заведовал отделом сатиры и юмора в журнале „Юность“.

Задорнов впервые появился на телеэкране в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", но настоящая популярность пришла к нему два года спустя, когда сатирик прочитал свой рассказ "Девятый вагон". С начала 1990-х он был автором и ведущим таких передач, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз" и "Дочки-матери".

Задорнов также известен тем, что 31 декабря 1991 года в 23:45 именно он, а не глава государства, выступал с предновогодним обращением к россиянам. В своём выступлении, которое транслировалось в прямом эфире, артист увлекся настолько, что проговорил на минуту дольше, и трансляцию боя курантов пришлось задержать.

Начиная с 1990 года он выпустил множество книг, включая "Конец света“, "Не понимаю!“, "Возвращение“, четырёхтомник "Великая страна с непредсказуемым прошлым“ и другие. Принимал участие в съемках картин "Гений“ (1991), "Депрессия“ (1991), "Хочу вашего мужа“ (1992).

В 1992 и 1998 годах был членом жюри на нескольких играх КВН.

Задорнов является лауреатом премий "Золотой теленок", "Овация", в 1996 году стал лауреатом Кубка Аркадия Райкина на международном фестивале „MORE SMEHA" в Риге.

С середины 2000-х годов Задорнов в своих монологах часто критиковал "американский образ жизни" и то, что ему подражают россияне.

С лета минувшего года сатирик отменял выступления и гастроли из-за обострения онкологического заболевания.

Задорнов в 2009 году открыл в Риге библиотеку имени своего отца, Николая Задорнова, а в мае 2010 года — памятник няне Александра Пушкина Арине Родионовне. Открытие памятника было приурочено к 211-й годовщине со дня рождения поэта.

Артист был женат. Его супруга, Велта Задорнова, доктор филологических наук, профессор кафедры английского языкознания филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. У сатирика осталась дочь Елена (1990 года рождения). Ее матерью является помощница сатирика Елена Бомбина.