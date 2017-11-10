Пятница — время подумать, как вы проведете выходные. Для тех, кто не определился с планами, мы составили наш традиционный гид.

На этой неделе в Барнауле в галерее "Республика ИЗО" открылась выставка "1917–2017", которая стала частью глобальной плакатной акции куратора Сергея Серова, обратившегося к дизайнерам мира с предложением дать "шершавым языком плаката" личную оценку того, что произошло в России 100 лет назад, и одновременно организовал открытый международный конкурс на эту тему. Каждый участник решал для себя сам, как трактовать события, случившиеся в стране в период с 1917 года по нынешнее время. Единственным условием была цветовая гамма — красный, черный и белый цвета.

В результате на конкурс поступило более двух тысяч плакатов из 55 стран мира. Проект "1917–2017" стал непредвзятым художественным исследованием, открытой площадкой для мониторинга визуальных размышлений, мнений и переживаний по поводу этих дат.

На выставке в краевой столице экспонируется 100 работ из 21 страны.

А вечером можно сходить в театр: в МТА в 17:00 начнется показ спектакля по рассказам первой русской юмористки начала XX века, "королевы русского юмора" Надежды Тэффи "Чёртова закуска", в музкомедии в это же время начнется "Летучая мышь", а в драме в 17:30 покажут историю "Два старых краба с нежным панцирем".

Любителей посмеяться ждут в 18:00 в ДК "Сибэнергомаш" на второй полуфинал КВН Алтай.

Тем, кто хочет увидеть что-то особенное, советуем посетить теАRTральную площадку "Спичка", где в 18:30 начнется показ спектакля про человеческую душу по мотивам пьесы Патрика Зюскинда "Контрабас".

В воскресенье пройдет несколько довольно интересных концертов, среди которых презентация нового альбома музыканта Элджея, мероприятие состоится в клубе "Фараон" в 18:00. А в 19:00 в "Че Геваре" пройдет масштабный, яркий и громкий панк-рок-праздник, на котором выступит группа "Порнофильмы". В ДК Барнаула в 19:00 пройдет концерт тинейджерской музыкальной поп-группы Open Kids.

В театре драмы в 17:30 можно будет посмотреть музыкальную постановку по мотивам одноименной киноповести Василия Шукшина "Блудный сын". В музкомедии в 17:00 можно будет посмотреть "Проделки Ханумы".

Детей 12 ноября стоит сводить в театр кукол "Сказка" на спектакль "Черная курица", показы пройдут в 11:00, 13:00. В музкомедии в 11:00 для юных зрителей пройдет "МороzKo", а в МТА в 12:00 начнутся "Бременские музыканты".

Среди кинопремьер, которые стоит посетить, – звездная картина с Кеннет Брана, Дэйзи Ридли, Мишель Пфайффер и Джонни Деппом "Убийство в Восточном экспрессе" и фантастический боевик "Тор: Рагнарёк". Для детей на большой экран вышел новый мультфильм "Маленький вампир".