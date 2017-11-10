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Стало известно, как преобразится "Дом быта" на Докучаево в Барнауле

, ИА "Амител"
Работы будут проведены не только в самом строении, но и на прилегающей территории

Иллюстрации: Минюст Алтайского края, 2gis.ru

В Минюсте Алтайского края рассказали, как преобразится здание "Дома быта" на Докучаево в Барнауле — в настоящее время здесь уже ведутся ремонтные работы.

Напомним, что строение №68 по улице Попова уже давно стало одним из самых узнаваемых в данном районе. Причем назвать его украшением города ни у кого язык не поворачивался — здание не ремонтировали длительное время, что, конечно, сказалось и на внешнем, и на внутреннем его состоянии.

В 2013 году распоряжением тогда ещё Главимущества, а ныне Минимущества Алтайского края, здание общей площадью более 6 тысяч квадратных метров было полностью передано управлению по обеспечению деятельности мировых судей. После завершившейся в 2016 году реорганизации путем слияния двух ведомств правопреемство перешло к нынешнему Министерству юстиции Алтайского края, которое сегодня и обеспечивает деятельность мировых судей на территории края.

На протяжении 2014-2015 годов был разработан и прошел необходимые процедуры согласования, а также госэкспертизу проект по капитальному ремонту этого здания.

Как сообщили порталу Amic.ru в региональном министерстве, в здании планируется разместить 22 судебных участка мировых судей Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов краевой столицы, а также объединенный архив судебных участков всего Барнаула.

Средства на ремонт строения выделены в рамках краевой адресной инвестиционной программы Алтайского края. Работы в бывшем "Доме быта" в сентябре этого года начала компания "Новострой".

В течение ближайших двух лет здесь планируется выполнить наружные и внутренние работы, установить в здании современные лифты.

Кроме того, в рамках запланированных работ будет обустроена прилегающая территория. Вокруг здания заменят зеленые насаждения. На месте старых кленов и кустарников появятся ели.

Также будут выполнены работы по обустройству парковочных мест, пандуса и тротуаров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.11.2017 15:30
- гость -

И все-таки.... Кто-кто в "Зеленхозе" работает? Кто-кто "пилит" деревянное?

0  0
10.11.2017 15:57
- гость -

"Обделают" херамогранитом?))

0  0
10.11.2017 16:02
гость

Хоть наконец уберут трухлявые дебри, в которых постоянно бомжи нужду справляют, будет приятно и главное безопасно ходить в этом районе

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