Фото: espresso.org.ua
Граждан РФ могут избавить от трат на установку счетчиков на газ, воду и свет в квартирах. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на предложение комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.
В документе уточняется, что бремя по оплате установки приборов должно лечь на плечи организаций, которые предоставляют коммунальные услуги. При этом поправки в Жилищный кодекс могут быть рассмотрены уже в текущем месяце.
В комитете подчеркивают, что сейчас около 30% жильцов приходится оплачивать надбавку за то, что в их домах и квартирах нет приборов учета. В соответствии с предложенными изменениями до установки счетчиков граждане смогут платить по базовому тарифу.
По данным издания, предложение парламентариев уже поддержали в Минстрое и Минэнерго.
Комментарии
Стоимость этих счетчиков , включат в стоимость воды, иначе где эти деньги возьмут организации предоставляющие ком. услуги. А вы Россияне радуйтесь, правительство о вас "позаботилось" в очередной раз.
а у нас управляющая компания не берет за установку счетчиков, а так называемый за вызов 350 руб .
У нас за установку и не берут, оплачивается доставка установщика счётчика по ценам доставки самолётом и всё, что изменится-то?
Счетчики бесплатно, а поверка через 4 года за 2000 рублей.
если установка бесплатно то:
-пломба платно
-в тариф Содержание жилья всунут