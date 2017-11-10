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Граждан РФ могут избавить от трат на установку счетчиков на газ, воду и свет в квартирах. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на предложение комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.

В документе уточняется, что бремя по оплате установки приборов должно лечь на плечи организаций, которые предоставляют коммунальные услуги. При этом поправки в Жилищный кодекс могут быть рассмотрены уже в текущем месяце.

В комитете подчеркивают, что сейчас около 30% жильцов приходится оплачивать надбавку за то, что в их домах и квартирах нет приборов учета. В соответствии с предложенными изменениями до установки счетчиков граждане смогут платить по базовому тарифу.

По данным издания, предложение парламентариев уже поддержали в Минстрое и Минэнерго.