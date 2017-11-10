Фото: comandir.com

Сатирик Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни — по словам народного артиста СССР Иосифа Кобзона, он был неизлечим.

"Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга", — цитирует певца RT. Также Кобзон уточнил, что сатирик скончался вечером 9 ноября, и выразил слова соболезнования в связи со смертью артиста, подчеркнув, что Задорнов являлся "честным голосом".

"Трагично, что такие люди уходят", — резюмировал народный артист.

Известно, что Михаил Задорнов длительное время боролся с онкологическим заболеванием.