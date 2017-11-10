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Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Артист длительное время лечился от онкологического заболевания.

Наиболее популярная и известная тема его заметок — критика западного, американского образа жизни, а также высмеивание особенностей русского менталитета. Его высказывания всегда бьют не в бровь, а в глаз.

Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее ярких его цитат.