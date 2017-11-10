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Надо любить жизнь, а не её смысл: яркие цитаты Михаила Задорнова

, ИА "Амител"
О России, любви и жизни

фото: fotki.yandex.ru/users/mn-zadornov

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Артист длительное время лечился от онкологического заболевания.

Наиболее популярная и известная тема его заметок — критика западного, американского образа жизни, а также высмеивание особенностей русского менталитета. Его высказывания всегда бьют не в бровь, а в глаз.

Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее ярких его цитат.

  • 2000 лет — эта эпоха соразмерна даже космическим масштабам. Эпоха началась Иисусом, а закончилась Ельциным…
  • Чем труднее становится девушку поднять, тем больше хочется её бросить.
  • Чиполлино, когда готовит себе поесть, всегда добавляет что-то от себя.
  • А знаете ли вы, что после Олимпиады сборная России по стрельбе хотела застрелиться, но промахнулась!
  • Бог дождём освящает землю.
  • Украина войдёт в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить ещё хуже. — О событиях 2014 года на Украине
  • В любовном треугольнике всегда один угол тупой!
  • Только наши на каждом углу сегодня могут кричать "Россия на краю пропасти!" и при этом призывать "Россия, вперёд!"
  • Возраст человека делится на три стадии: "Детство. Юность и… „Вы отлично выглядите!“. Есть, правда, ещё четвёртый этап — совсем грустный — „Вы прекрасно держитесь!“".
  • Только русский человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или всё-таки до утра дотерпеть.
  • Только у нас, в России, от контролёров бегают всей электричкой!
  • Только наш человек оставляет на тарелке последний кусок — чтобы после ужина не мыть тарелку.
  • Мы имеем то правительство, которое нас потом имеет.
  • Если вы больше чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
  • Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад…
  • Выдвинутая президентом России программа сноса ветхого жилья поставит под сомнение дальнейшее существование России.
  • Страшное лохматое ушастое чудовище ночами бомжует в телефонной будке. (Чебурашка)
  • Дружба народов в бывших республиках СССР — это когда все народы объединяются дружить против русских.
  • Старость — это когда ты нагибаешься завязать шнурки и думаешь, что бы ещё сделать попутно?!
  • Если их капитализм загнивал социально, то наш социализм — капитально.
  • Согласно классической русской диете есть надо один раз в день. Но с утра до вечера!
  • Если хочешь хорошо относиться к людям, не требуй, чтобы они хорошо относились к тебе.
  • Есть учёные люди, а есть — мудрые. Учёные — это те, которые много знают. А мудрые, — которые понимают то, что они знают.
  • Россия — великая страна с непредсказуемым прошлым! Знаешь, я давно о Лондоне мечтала… Так хочется на Эйфелеву башню посмотреть! Что? Эйфелева не в Лондоне? А где, в Риме? Точно, её ж древние греки построили! Она у них ещё маяком работала. Я помню.
  • Правда всегда парадоксальна. Порой скажешь правду, говорят, ну, ты — враль, а соврёшь, и все удивляются, надо ж, как в жизни бывает!
  • Иногда движение вперёд является результатом пинка сзади.
  • Подан проект нового закона — "Не убий и не укради". В третьем чтении депутаты его одобрили, но приступили к выработке поправок: сколько не укради…
  • Когда в России горят леса — не до смеха. Смешно будет, когда в Казахстане загорятся поля, засеянные коноплей!
  • Не можешь прокормить жену? Пропей её!
  • Наше государство вечно! Ведь цивилизация погибает только после расцвета культуры…
  • Конечно, все знают, что в России есть две беды — дороги и дураки. В Грузии тоже две беды — Саакашвили и Саакашвили на второй срок! В Америке тоже две беды — Буш и Саакашвили на второй срок! В Ираке две беды — дураки и американцы… короче, у них одна беда! В Израиле две беды — свои дураки и дураки, мигрировавшие из бывшего СССР! В Монголии нет беды… там вообще ничего нет! Многих мужчин сгубило пьянство, обжорство, курение, нежелание заботиться о доме… Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме.
  • Лично для меня не так страшен приход Конца света, как потеря конца скотча! 
  • Ложь жене — безнравственность. Ложь коллегам, клиентам, покупателям — мошенничество. Ложь всему народу — политика.
  • Кто рано встаёт, тот всех достаёт!
  • Мне сегодня приснился кошмарный сон: будто заходит ко мне в комнату моё собственное сердце и спрашивает: "Ничего, что я без стука?!"
  • Есть три проявления Бога на земле: природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а чувство юмора пережить.
  • Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой.
  • У нас есть два слова: Родина и Государство. Родину мы любим. Поэтому Родина — "мать наша", а государство — "мать вашу!".
  • Мечта российских врачей — чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали.
  • Они жили долго и счастливо, пока не встретили друг друга.
  • Только русский человек может по пьяни 2 часа внушать иностранцу, что мы страна придурков, и дать ему в рожу, когда он согласится.
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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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