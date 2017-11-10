фото: fotki.yandex.ru/users/mn-zadornov
Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Артист длительное время лечился от онкологического заболевания.
Наиболее популярная и известная тема его заметок — критика западного, американского образа жизни, а также высмеивание особенностей русского менталитета. Его высказывания всегда бьют не в бровь, а в глаз.
Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее ярких его цитат.
- 2000 лет — эта эпоха соразмерна даже космическим масштабам. Эпоха началась Иисусом, а закончилась Ельциным…
- Чем труднее становится девушку поднять, тем больше хочется её бросить.
- Чиполлино, когда готовит себе поесть, всегда добавляет что-то от себя.
- А знаете ли вы, что после Олимпиады сборная России по стрельбе хотела застрелиться, но промахнулась!
- Бог дождём освящает землю.
- Украина войдёт в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить ещё хуже. — О событиях 2014 года на Украине
- В любовном треугольнике всегда один угол тупой!
- Только наши на каждом углу сегодня могут кричать "Россия на краю пропасти!" и при этом призывать "Россия, вперёд!"
- Возраст человека делится на три стадии: "Детство. Юность и… „Вы отлично выглядите!“. Есть, правда, ещё четвёртый этап — совсем грустный — „Вы прекрасно держитесь!“".
- Только русский человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или всё-таки до утра дотерпеть.
- Только у нас, в России, от контролёров бегают всей электричкой!
- Только наш человек оставляет на тарелке последний кусок — чтобы после ужина не мыть тарелку.
- Мы имеем то правительство, которое нас потом имеет.
- Если вы больше чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
- Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад…
- Выдвинутая президентом России программа сноса ветхого жилья поставит под сомнение дальнейшее существование России.
- Страшное лохматое ушастое чудовище ночами бомжует в телефонной будке. (Чебурашка)
- Дружба народов в бывших республиках СССР — это когда все народы объединяются дружить против русских.
- Старость — это когда ты нагибаешься завязать шнурки и думаешь, что бы ещё сделать попутно?!
- Если их капитализм загнивал социально, то наш социализм — капитально.
- Согласно классической русской диете есть надо один раз в день. Но с утра до вечера!
- Если хочешь хорошо относиться к людям, не требуй, чтобы они хорошо относились к тебе.
- Есть учёные люди, а есть — мудрые. Учёные — это те, которые много знают. А мудрые, — которые понимают то, что они знают.
- Россия — великая страна с непредсказуемым прошлым! Знаешь, я давно о Лондоне мечтала… Так хочется на Эйфелеву башню посмотреть! Что? Эйфелева не в Лондоне? А где, в Риме? Точно, её ж древние греки построили! Она у них ещё маяком работала. Я помню.
- Правда всегда парадоксальна. Порой скажешь правду, говорят, ну, ты — враль, а соврёшь, и все удивляются, надо ж, как в жизни бывает!
- Иногда движение вперёд является результатом пинка сзади.
- Подан проект нового закона — "Не убий и не укради". В третьем чтении депутаты его одобрили, но приступили к выработке поправок: сколько не укради…
- Когда в России горят леса — не до смеха. Смешно будет, когда в Казахстане загорятся поля, засеянные коноплей!
- Не можешь прокормить жену? Пропей её!
- Наше государство вечно! Ведь цивилизация погибает только после расцвета культуры…
- Конечно, все знают, что в России есть две беды — дороги и дураки. В Грузии тоже две беды — Саакашвили и Саакашвили на второй срок! В Америке тоже две беды — Буш и Саакашвили на второй срок! В Ираке две беды — дураки и американцы… короче, у них одна беда! В Израиле две беды — свои дураки и дураки, мигрировавшие из бывшего СССР! В Монголии нет беды… там вообще ничего нет! Многих мужчин сгубило пьянство, обжорство, курение, нежелание заботиться о доме… Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме.
- Лично для меня не так страшен приход Конца света, как потеря конца скотча!
- Ложь жене — безнравственность. Ложь коллегам, клиентам, покупателям — мошенничество. Ложь всему народу — политика.
- Кто рано встаёт, тот всех достаёт!
- Мне сегодня приснился кошмарный сон: будто заходит ко мне в комнату моё собственное сердце и спрашивает: "Ничего, что я без стука?!"
- Есть три проявления Бога на земле: природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а чувство юмора пережить.
- Для того, чтобы быть другом, не обязательно быть собакой.
- У нас есть два слова: Родина и Государство. Родину мы любим. Поэтому Родина — "мать наша", а государство — "мать вашу!".
- Мечта российских врачей — чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали.
- Они жили долго и счастливо, пока не встретили друг друга.
- Только русский человек может по пьяни 2 часа внушать иностранцу, что мы страна придурков, и дать ему в рожу, когда он согласится.
Комментарии