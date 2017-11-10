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Роспотребнадзор назвал регионы с высокой заболеваемостью сифилисом. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в субъектах Сибирского и Дальневосточного округов: в республиках Тыва и Бурятия, Амурской, Иркутской и Томской областях, пишут "Известия".

C января по сентябрь текущего года в данных регионах уровень заболеваемости в два-три раза превысил средний показатель по России. Также высокий уровень зарегистрировали в Калужской и Саратовской областях. В региональных минздравах сообщают, что в группе риска находятся мигранты и ведущие асоциальный образ жизни люди. В Бурятии сообщают, что более половины заболевших — это молодежь.

Уровень заболеваемости в Дальневосточном округе равен 22,99 случая на 100 тысяч населения, а в Сибирском — 19,72. При этом среднероссийский равен 14,01, сообщают в Роспотребнадзоре.

Самые высокие показатели заболеваемости сифилисом зафиксированы в Республике Тыва (43,21 случая на 100 тыс. человек), Амурской области (38,25), Республике Бурятия (34,99), Иркутской (32,69), Томской (28,91), Калужской (28,12) и Саратовской (27,99) областях, а также в Приморском крае (27,81).

При этом в ведомстве отметили, что в целом по РФ относительно благополучная ситуация: с января по сентябрь 2017 года сифилисом в стране заразились 20,5 тысячи человек — на 8% меньше, чем в тот же период в 2016 году.

По мнению руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, реальная заболеваемость сифилисом выше, чем данные официальной статистики. Он уточнил, что сейчас диагностику зачастую проводят частные организации, которые сами лечат пациентов, а сведения об этом не идут в официальную статистику.

Главврач Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Тюменской области Александр Попков добавил, что заражение ВИЧ и сифилисом, а также патогенез этих инфекций тесно взаимосвязаны. Но возможность излечиться от сифилиса с помощью антибиотиков широкого спектра привела к тому, что к болезни "стали относиться как к насморку". Эксперт подчеркивает, что показатель заболеваемости сифилисом и другими венерическими болезнями выше в тех субъектах, где чаще всего проводят тестирование.

Издание добавляет, что в регионах-"лидерах" действительно давно борются с сифилисом. Так, в Минздраве Бурятии сообщили, что с 2000 года заболеваемость упала в 4,8 раза. В ведомстве выявили зависимость между заболеваемостью сифилисом и уровнем образования и занятости населения: свыше 70% пациентов с этим диагнозом склонны "к асоциальным поведенческим действиям".

В ведомстве считают, что нужны новые требования к профилактической работе среди населения.

В Минздраве Саратовской области отметили, что заболеваемость сифилисом в регионе превышает среднероссийский уровень с 2006 года — тогда начался период активного внедрения более современных методов обследования. Среди выявленных случаев заболевания большая доля приходится не на коренное население, а на иностранцев и приезжих из других регионов РФ.

Издание отмечает, что в Минздраве Калужской области также считают, что на рост статистики в регионе сильно влияет заболеваемость среди мигрантов. В 2014-м эта категория составляла 26% заболевших, в 2015-м — 19%, 2016-м — 52%, за девять месяцев 2017-го — 37%.

В других регионах оперативных комментариев предоставить не смогли.