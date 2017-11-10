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Народный артист РСФСР Владимир Винокур прокомментировал сообщения СМИ о смерти писателя и сатирика Михаила Задорнова. Об этом пишет RT.

"Жалко человека, прекрасного писателя, артиста и просто молодого человека, который ушёл из жизни", — заявил Винокур, отметив, что не верит в эту информацию, так как две недели назад СМИ "похоронили" Хворостовского, однако на самом деле он живой.

"Не верю, пока сам не узнаю", — заключил артист.

Издание отмечает, что ранее сообщение о смерти Задорнова подтвердил народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Напомним, сообщение о смерти сатирика появилось в пятницу, 10 ноября. Задорнову было 69 лет, он страдал от онкологического заболевания.