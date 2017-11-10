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Водителя автобуса в Алтайском крае приговорили к реальному сроку лишения свободы за совершение ДТП, в результате которого погибли три человека.

Напомним, трагический инцидент произошел на трассе "Чуйский тракт" в начале января текущего года.

"Водитель автобуса HIGER, двигаясь по 235-му километру автомобильной дороги Р-256, управляя автобусом в утомленном состоянии, нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Газель" и автобусом "ЛАЗ", в результате чего три человека погибли, четвертому был причинен тяжкий вред здоровью", — уточняют обстоятельства этой аварии в краевой прокуратуре.

Водителя автобуса признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей, и приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Также он лишен права управлять транспортным средством на аналогичный срок.