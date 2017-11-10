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Советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий, народный артист РСФСР Евгений Петросян дал комментарий по поводу смерти своего коллеги Михаила Задорнова, пишет "Звезда".

Юморист отметил, что для него это является "личной, катастрофической потерей" друга и многолетнего соратника. "Но это был для меня не просто автор, он единомышленник. Мы понимали друг друга с полувзгляда, мы могли обсуждать проблемы комедиографии и понимали мысли друг друга, комментарии. Такое взаимопонимание приносит в творчестве радость и счастье", — цитирует канал Петросяна.

Также он добавил, что Задорнов был очень масштабной личностью в жанре, являлся остроумным человеком, философом, историком и исследователем российского менталитета. "Мы будем его вспоминать, есть много записей", — добавил в заключение Петросян.

Напомним, о смерти Задорнова на 70-м году жизни стало известно в пятницу, 10 ноября. Сатирик на протяжении долгого времени лечился от онкологического заболевания.