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Барнаульские единороссы в четверг, 9 ноября, подвели итоги завершающегося политического года, сообщает пресс-служба краевого отделения правящей партии.

Присутствовавший на мероприятии заместитель секретаря реготделения ЕР, руководитель краевого исполкома партии Андрей Клюзов подчеркнул, что в этом году Алтайский край успешно провел самую масштабную выборную кампанию в стране, где на муниципальном уровне шла борьба за шесть тысяч мандатов.

Непосредственно в Барнауле "Единая Россия" уверенно победила на выборах в городскую думу, что было высоко оценено региональным политсоветом.

"В день голосования в Барнауле мы практически повторили результаты выборов в Барнаульскую городскую Думу пятилетней давности. Итоговый результат – 31 мандат – позволил сформировать самую большую фракцию. Наш среднекраевой результат – более 70% – стал возможен благодаря тому, что, несмотря на давление внешних факторов, все работали слаженно", — заявил Андрей Клюзов.

По его словам, теперь необходимо сохранять набранные темпы политической работы и в дальнейшем.

Барнаульскому отделению ЕР в этой связи поставлена задача сконцентрировать усилия на реализации партийных проектов, которые были определены во время избирательной кампании.

"Партпроекты рождаются там, где ситуация требует системного подхода и консолидации усилий различных уровней власти", — подчеркнул Клюзов, напомнив, что, например, с реализацией проекта "Городская среда" были проблемы.

"Да, подрядчик оказался недобросовестным, но справились же. Теперь перед партией стоит задача до конца 2022 года благоустроить все дворовые территории, нуждающиеся в ремонте. Она сложная, но выполнимая, при условии, что все предыдущие ошибки будут учтены и каждый на своем месте займется делом", — подчеркнул Клюзов.

В качестве первоочередных задач перед барнаульским отделением ЕР названы: эффективная реализация партийных проектов, создание депутатского лобби по развитию регионального центра и плотная работа с населением.

Каждое из этих направлений войдет в концепцию развития городского отделения "Единой России" на 2018 год. Сама концепция будет презентована в рамках региональной конференции правящей партии, намеченной на конец ноября.