13 ноября Event-агентство FM- Продакшн запускает благотворительную акцию "Бумеранг тепла".
Целью акции является оказание благотворительной помощи детским домам, привлечение внимания общественности к проблемам детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — говорят организаторы новогодней акции.
Сотрудники Event-агентства FM- Продакшн призывают сделать праздник для сотен ребятишек теплым и добрым и предлагают собрать рукавички для воспитанников барнаульских центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В каждом из этих центров проживает более 40 ребятишек в возрасте от 3 до 18 лет.
В благотворительной акции принять участие сможет каждый желающий. А передать рукавички можно по адресам в Барнауле:
- пр. Социалистический, 109
- ул. Гвардейская 1/1
- Алтайская резиденция Деда Мороза, ул. Энтузиастов, 10а к2
Акция продлится до 25 декабря.
Накануне Нового года, все собранные детям теплые подарки доставит Дед Мороз.
Связать рукавички вы можете сами. А можете заказать со скидкой 20% у Нити shop — партнера акции, позвонив по номеру +7-913-099-39-95 или написав в Instagram direct @Niti_shop_
Поделитесь своим теплом!
Фото: сlasspic.ru
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