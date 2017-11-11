13 ноября Event-агентство FM- Продакшн запускает благотворительную акцию "Бумеранг тепла".

Целью акции является оказание благотворительной помощи детским домам, привлечение внимания общественности к проблемам детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — говорят организаторы новогодней акции.

Сотрудники Event-агентства FM- Продакшн призывают сделать праздник для сотен ребятишек теплым и добрым и предлагают собрать рукавички для воспитанников барнаульских центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В каждом из этих центров проживает более 40 ребятишек в возрасте от 3 до 18 лет.

В благотворительной акции принять участие сможет каждый желающий. А передать рукавички можно по адресам в Барнауле:

- пр. Социалистический, 109

- ул. Гвардейская 1/1

- Алтайская резиденция Деда Мороза, ул. Энтузиастов, 10а к2

Акция продлится до 25 декабря.

Накануне Нового года, все собранные детям теплые подарки доставит Дед Мороз.

Связать рукавички вы можете сами. А можете заказать со скидкой 20% у Нити shop — партнера акции, позвонив по номеру +7-913-099-39-95 или написав в Instagram direct @Niti_shop_

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Фото: сlasspic.ru