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Восемь военных подорвались во время разгрузки боеприпасов на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Жертвами инцидента стали два человека, еще шестеро пострадали и были доставлены в больницу, пишет Life.

Все раненые получили минно-взрывные травмы. Один из пострадавших — старший лейтенант Александр Унгурян — находится на операционном столе с раздробленными костями правой стопы, уточняет издание.

РИА "Новости" добавляет, что среди погибших — офицер и военнослужащий по контракту. По данным агентства, жизни госпитализированных пострадавших военных ничего не угрожает.

На полигон вылетела комиссия Восточного военного округа, которая будет устанавливать причины ЧП.