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Паспорт готовности к отопительному сезону получил Барнаул, сообщили 10 ноября в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что в конце октября Ростехнадзором на территории краевого центра была проведена проверка потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В итоге региональной столице выдали паспорт готовности к отопительному периоду. Сити-менеджер Сергей Дугин, комментируя сей факт, отметил, что документ был получен благодаря качественной подготовке к зиме и проведению всех необходимых работ.

В мэрии подчеркивают, что наличие паспорта подтверждает высокий профессионализм работников всех отраслей городского хозяйства.

Напомним, что в этом году отопительный сезон в Барнауле стартовал еще 20 сентября.

Накануне же городские власти докладывали, что он проходит без эксцессов и в штатном режиме.



