Фото: gdb.rferl.org
Супруге и старшей сестре известного юмориста и сатирика Михаила Задорнова потребовалась медпомощь. Об этом пишет Life.
По данным издания, женщинам стало плохо прямо в больнице, где скончался артист. Уточняется, что их поместили в стационар.
Напомним, что Задорнов боролся с онкологическим заболеванием. Так как лечение не помогло, в июне текущего года сатирик отказался от терапии и решил посвятить оставшееся время родным и близким.
Сообщения о смерти артиста поступили в пятницу, 10 ноября. Задорнову было 69 лет.
Комментарии
Настоящий сатирик он был. Всегда через смех заставлял задуматься о жизни. И никогда не приедался.