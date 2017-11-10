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Супруге и старшей сестре известного юмориста и сатирика Михаила Задорнова потребовалась медпомощь. Об этом пишет Life.

По данным издания, женщинам стало плохо прямо в больнице, где скончался артист. Уточняется, что их поместили в стационар.

Напомним, что Задорнов боролся с онкологическим заболеванием. Так как лечение не помогло, в июне текущего года сатирик отказался от терапии и решил посвятить оставшееся время родным и близким.

Сообщения о смерти артиста поступили в пятницу, 10 ноября. Задорнову было 69 лет.