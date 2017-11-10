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В Курске суд приговорил 38-летнего местного жителя Руслана Сибилева, которого обвиняли в организации убийств местных криминальных авторитетов, к 19 годам колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следователи установили, что мужчина виновен в убийстве двух человек: Олега Афанасьева, который был также известен как Шопен, и его сподвижника Алексея Украинцева. Они были убиты по предварительному договору Сибилева с организованной преступной группой в 2010 и 2013 годах.

По словам самого осужденного, он совершил преступления из личной неприязни к жертвам, а также из-за нерешенных "криминальных разборок".

Уточняется, что на жизнь Афанасьева Сибилев покушался два раза: сначала он ранил его из охотничьего ружья, а несколько месяцев спустя расстрелял его из автомата. После второго покушения Шопен скончался.

Затем осужденный организовал убийство Украинцева. Кроме этого, он избил до смерти незнакомого мужчину и незаконным путем вымогал деньги у жителей Курска. Долгое время преступник скрывался в Таиланде.

Мужчину признали виновным в совершенных преступлениях и отправили на 19 лет в колонию особого режима.