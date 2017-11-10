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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и артиста Михаила Задорнова в связи со смертью сатирика. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова", — цитирует агентство слова пресс-секретаря главы государства.

Напомним, в пятницу, 10 ноября, СМИ сообщили о том, что 69-летний Задорнов скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Агентство отмечает, что в начале октября артист на своей странице во "ВКонтакте" написал, что ему придется отменить концерты до Нового года из-за болезни, однако он не уточнил подробности.