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СМИ опубликовали последнюю волю известного писателя и сатирика Михаила Задорнова. Список требований артист составил незадолго до смерти, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В завещании Задорнов просит "материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге". Кроме этого, артист просит похоронить его в одной могиле с отцом и перевозить тело после смерти лишь наземным транспортом.

Напомним, в последние годы Задорнов боролся с онкологическим заболеванием. Медики диагностировали у него рак головного мозга. В июне текущего года артист решил отказаться от терапии, поскольку она не приносила результата, и провести оставшееся время со своей семьей.

Ранее соболезнования родным и близким сатирика в связи с его смертью выразил российский лидер Владимир Путин.