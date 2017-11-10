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Мать и сестра бывшего сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют в коррупции, заявили, что найденные у них миллионы были подкинуты. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на зявление прокурора Сергея Бочкарева в Никулинском суде Москвы.

Он уточнил, что в квартире у сестры полковника нашли свыше 120 миллионов долларов. "В данный момент мать и сестра [экс-сотрудника МВД — ред.] заявляют, что им их подкинули", — цитирует агентство слова Бочкарева. При этом отмечается, что Бочкарев не уточнил, кому и в рамках какой процедуры они сделали заявление о деньгах.

Агентство пишет, что в пятницу, 10 ноября, Никулинский суд российской столицы начал рассматривать по существу иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и ценностей Захарченко, а также его родных и близких.

Напомним, что при обыске у сестры полковника в квартире на Мичуринском проспекте в российской столице нашли свыше 124 миллионов долларов, порядка 1,4 миллиона евро, 342 миллиона рублей и 500-граммовый золотой слиток. В жилье у матери — порядка 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, полковник привлекал родных в получение непредусмотренных законом доходов. "Дома в квартире у сестры были изъяты завещания и доверенности, связанные с рассматриваемым имуществом, которые Захарченко, его мать и сестра выдавали друг другу", — отметил Бочкарев.

Генпрокуратура собирается добиться в обращение в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четырех дорогих автомобилей, которые зарегистрированы на близких родственников полковника и иных лиц, денег в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 миллиардов рублей. В надзорном ведомстве полагают, что эти ценности и имущество Захарченко получил незаконно.

Экс-врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД инкриминируется четыре эпизода получения взяток, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Он заключен под стражу с 10 сентября прошлого года.