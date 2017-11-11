Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Зимняя погода установилась в Алтайском крае – в регионе начался период жизни под знаком температурного минуса.

Согласно данным алтайского ЦГМС, днем в субботу, 11 ноября, будет -3…-8 градусов. В восточных и предгорных районах ожидается снег, на дорогах сильная гололедица.

Ветер прогнозируется северо-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров.

В Барнауле в начале дня небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице -4…-6 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.