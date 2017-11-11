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Прокуратура Алтайского края выявила массовые нарушения в вопросе организации похоронного дела и оказания услуг по погребению умерших.

Как сообщили в регионально надзорном ведомстве, прокурорами была проведена проверка соблюдения законодательства в этой сфере.

Оказалось, что не все органы местной власти соблюдают норму федерального закона "О погребении и похоронном деле" в части обязательного создания специализированных служб по вопросам похоронного дела. В некоторых случаях какие-либо меры, направленные на создание таких служб, попросту не принимались.

"В некоторых муниципальных образованиях не организована деятельность, направленная на оказание содействия лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умершего, в получении справки о смерти, разрешения на перевозку тела (останков) умершего, а также проездных документов в случае его смерти в ином населенном пункте или на территории иностранного государства (не определено ответственное должностное лицо, порядок и др.)", — рассказывают о выявленных нарушениях в прокуратуре.

Кроме того, не все муниципалитеты надлежащим образом следят за деятельность ю находящихся в их ведении кладбищ. Где-то не осуществляется регистрация захоронений и не ведетсявыдача разрешений на погребения.

Нередки случаи, когда кладбища просто не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

"В ходе проверки в деятельности органов местного самоуправления выявлены многочисленные нарушения закона, в целях устранения которых принесено прокурорами городов и районов края принесено 16 протестов, внесено 250 представлений, возбуждено 25 производств об административных правонарушениях", — констатируют правоохранители, описывая масштаб существующей проблемы.