В школе поселка Суксун Пермского края проводят проверку сообщений об избиении пятиклассника по голове учебником по основам духовно-нравственных культур, сообщает LIFE со ссылкой на "Рифей-Пермь".

В приемную уполномоченного по правам человека в Прикамье обратился родственник ученика. Сильно ли пострадал ребенок, не сообщается.

"В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем, теперь будет выяснять Министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура", — отмечается в аппарате омбудсмена.