Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию со слитыми в сеть интимными фотографиями.

"Если кто-то решил использовать меня, как орудие своего пиара, Бог ему судья. Всех, кого будоражит секс Волочковой, теперь могут спать спокойно. У меня он есть точно, а у кого нет секса, тот и выставляет такие фотографии. Мерзко, конечно. Позор тому, кто это выставляет. Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут. Я не хочу и не буду оправдываться за поступки подонков", — заявила Волочкова.

Ранее бывший возлюбленный балерины бизнесмен Чермен Дзотов сообщил, что хакеры взломали его телефон и слили оттуда интимные фотографии. Он заявил, что сожалеет о появлении снимков в Сети, и отметил, что мошенники, выложившие их в Интернет, пытались шантажировать его ими.