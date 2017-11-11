Фото: avito.ru

Двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью 185 квадратных метров продают в центре Барнаула за 10,999 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в кирпичной высотке на улице Анатолия. "Для отделки использовались только натуральные материалы лучшего качества. Если дерево, то дуб, если санфаянс –Италия", — отмечает автор объявления.

В качестве приятного приложения к квартире продавец называет два парковочных места на закрытой территории двора и замечательный вид на Обь.