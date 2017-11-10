Завершены спасательные работы на месте обрушения дома в Ижевске

В Ижевске завершены спасательные работы на месте обрушения части жилого дома, сообщают "Известия".
"В настоящее время проводятся работы по снятию нависающих плит", — рассказал замначальника главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Андрей Перепичай.
После начнется разбор завалов, который планируется закончить к 23:30. На месте ЧП работают почти 600 человек и 90 единиц техники.
Ранее власти заявили, что обрушившийся подъезд дома восстановлению не подлежит.
В результате взрыва в Ижевске частично обрушился многоэтажный жилой дом, полностью разрушенными оказались восемь квартир. Следователи заявили об отсутствии следов взрывчатки. Основной причиной происшествия считается взрыв газа.
В результате аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей.
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