Завершены спасательные работы на месте обрушения дома в Ижевске

В Ижевске завершены спасательные работы на месте обрушения части жилого дома, сообщают "Известия".

"В настоящее время проводятся работы по снятию нависающих плит", — рассказал замначальника главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Андрей Перепичай.

После начнется разбор завалов, который планируется закончить к 23:30. На месте ЧП работают почти 600 человек и 90 единиц техники.

Ранее власти заявили, что обрушившийся подъезд дома восстановлению не подлежит.

В результате взрыва в Ижевске частично обрушился многоэтажный жилой дом, полностью разрушенными оказались восемь квартир. Следователи заявили об отсутствии следов взрывчатки. Основной причиной происшествия считается взрыв газа.

В результате аварии погибли шесть человек, в том числе двое детей.