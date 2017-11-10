Мединский назвал личной трагедией смерть Михаила Задорнова

Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Михаила Задорнова, пишет "Газета.Ru"

"На протяжении долгих лет нас с Михаилом Николаевичем связывали теплые, дружеские отношения, и потому его кончина — большая трагедия для меня лично", — пояснил Мединский.

Глава Минкульта подчеркнул, что Задорнов был человеком широкой души, отзывчивым и бескорыстным, в любой момент готовым прийти на помощь. Также он отметил, что Задорнов обладал удивительным даром: замечал в повседневности то, чего не видят другие, умел часами непринужденно общаться со зрителями о самом разном, о серьезном и не очень.

"После мужественной борьбы с тяжелым недугом из жизни ушел Михаил Задорнов — всенародно любимый писатель-сатирик, человек редкой эрудиции, мастер острого слова и мысли", — отметил Мединский.