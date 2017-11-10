24-летняя почтальон "Почты России" Мария Рубцова из поселка Марьино Сергиево-Посадского района станет лицом AliExpress в Китае и откроет всемирный день шопинга 11 ноября вместе с основателями Alibaba Group, сообщают "Ведомости" со ссылкой на российскую компанию.

В Китае о девушке узнали после одного из телесюжетов AliExpress о доставке почты в России. Китайцев впечатлило, что Мария в любую погоду развозит по восьми деревням почту на коне по кличке "Космос".

"Я не ожидала, что меня пригласят на открытие всемирного дня шопинга в Шанхай, радость и волнение переполняют! Уверена, что от поездки будет не только масса приятных впечатлений о Китае, но и добавятся новые знания о том, как организована интернет-торговля и, конечно же, доставка почтовых отправлений из Китая", — рассказала Рубцова.