Замначальника Управления организации обеспечения страховых выплат Фонда соцстрахования Елена Карпова в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, что размер больничного листа зависит от трудового стажа, и если сотрудник проработал свыше 8 лет — пособие составит 100% от суммы заработка, но не выше 49,6 тысяч рублей за месяц больничного.

"Оформление сотрудника по трудовому договору предполагает оплату больничного листа. Размер выплаты зависит от стажа: от 8 и более лет выплачивается 100% заработка, но не выше максимальной суммы — 49,6 тысяч рублей; от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка; менее 5 лет — 60% средней зарплаты", — сообщила Карпова.

Если человек отработал в компании меньше полугода, больничный будет рассчитан исходя из минимального размера оплаты труда — 7800 рублей.

Чтобы рассчитать точную сумму пособия, необходимо использовать следующую формулу: среднюю зарплату за 2 года до момента ухода на больничный разделить на количество календарных дней (730), полученное число умножить на 60, 80 или 100% (зависит от стажа), а в конце — умножить сумму на количество дней в больничном.