Сотрудники полиции в Ижевске задержали сына хозяйки квартиры дома, в котором произошел взрыв газа, вызвавший обрушение подъезда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Удмуртии.

Эту информацию журналистам подтвердила и официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Представитель СКР также назвала имя задержанного, уточнив, что в настоящее время следователи допрашивают Александра Копытова.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что семьи погибших при обрушении подъезда дома в столице республики получат по 1 млн рублей. В настоящее время социальные службы осуществляют перевод единовременной выплаты пострадавшим в размере 10 тысяч рублей.