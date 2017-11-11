Фото: barnaul.org

Вода в Оби в Барнауле в районе строящейся набережной станет более чистой и прозрачной за счет системы новых очистных сооружений, заявил глава городской администрации Сергей Дугин.

Об этом сити-менеджер заявил накануне, посетив стройплощадку на улице Чехова, где завершается строительство очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина в рамках реализации проекта туристического кластера. В данный момент здесь осуществляется монтаж оборудования.

Комментируя увиденное, господин Дугин заявил: "Благодаря реализации проекта туристического кластера в рамках федеральной программы в Год экологии мы стали еще на шаг ближе к решению проблемы строительства сетей ливневой канализации и очистных сооружений в Барнауле. Самую сложную проблему легче решить, если действовать поэтапно: построили ливневый коллектор, сейчас завершается строительство очистных сооружений".

По словам главы администрации, посредством очистки ливневые стоки с улиц исторической части города будут соответствовать нормативам.

"В планах – строительство набережной реки Барнаулки, благодаря новым очистным сооружениям вода в реке станет чище и прозрачней. Появится новое красивое место для проведения досуга", — цитирует сити-менеджера пресс-центр мэрии.

По словам Дугина, в городе предполагается построить подобные очистные сооружения близ проспекта Красноармейского.

Что касается деталей работы уже созданных очистных сооружений, то заявляется, что ливневые стоки в исторической части краевой столицы общей площадью более 40 гектаров будут собираться в дождеприемные колодцы.

Далее по коллекторам, созданным в прошлом и позапрошлом годах, стоки будут поступать в накопительные подземные резервуары для последующей очистки.

В мэрии заявляют, что на выходе это должно дать следующий эффект – будет продлен срок эксплуатации зданий, которые имеют статус исторических и архитектурных памятников. Дело в том, что фундаменты и фасады этих строений подвергаются разрушению водой.

Производительность станции очистки сточных вод марки "ЛОС-35" модульного типа, которую и посетил Сергей Дугин, составляет 35 литров в секунду. Очистные сооружения будут работать в автоматическом режиме. Постоянного персонала для их обслуживания не потребуется.