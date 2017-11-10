Порошковый алкоголь приравняют к опасным для здоровья добавкам

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий производство и оборот на территории России порошкового алкоголя, пишет "Парламентская газета".

Данную инициативу в парламент внесло Правительство, руководствуясь аналогичной нормой, действующей в Евросоюзе. Как отмечают авторы законопроекта, одним из основных рисков, связанных с появлением порошкового алкоголя, является возможность изменения дозировки и способа употребления гранул порошка.

По мнению первого заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, порошковый алкоголь более опасен, чем энергетические напитки: "Мы стоим на пороге новой эскалации алкогольного геноцида из-за рубежа".

Заместитель председателя думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин отметил, что порошковый алкоголь наиболее распространен именно в молодежной среде. Запрет алкоголя, произведенного с помощью сухого порошка и воды, он назвал упреждающей мерой.