ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) должно установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования, передает ТАСС.

Это предусмотрено условиями, выданными Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в связи с решением о нулевой индексации тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах на 2018 год. Ранее ОАО "РЖД" и Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество РЖД) просили повысить в 2018 году эти перевозки на 3,9%, в свою очередь ФАС России предлагала уменьшить тариф на 10%.

Железнодорожная компания должна также ввести помаршрутный учет расходов; сократить расходы, в том числе по долгосрочным контрактам, часть из которых была заключена без проведения торгов; повысить качество предоставляемых услуг; заключить долгосрочные контракты на закупку вагонов и возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поездах дальнего следования.

Ранее РЖД в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год с 3 ноября 2017 года временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года (за исключением поездов категории "скоростной").