‍Большая часть жителей Бийска 10 ноября осталась без отопления и горячей воды, сообщает "Бийский рабочий". Причиной стала авария на тепломагистрали. В итоге, из-за большой утечки горячей воды на тепломагистралях в городе отключили отопление и горячую воду.

Как сообщается на официальном сайте Бийска со ссылкой на АО "Бийскэнерго", при проведении планового осмотра тепловых сетей персоналом АО "БийскэнергоТеплоТранзит" было выявлено технологическое нарушение на участке первой тепломагистрали (ТМ-1) с локальным провалом асфальтового покрытия по переулку Песчаный (район Центра).

"В данное время на месте обнаруженного повреждения трубопровода диаметром 600 мм работают оперативные бригады и тяжелая автотехника АО "БийскэнергоТеплоТранзит". Проводится ограждение зоны парения бетонными блоками и откачка воды из подземных теплосетевых коммуникаций. Далее начнутся земляные работы. Движение автотранспорта в зоне проведения работ не приостановлено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что степень сложности устранения технологического нарушения специалисты определят после полной откачки воды и обнаружения порыва.

Как сообщил генеральный директор АО "БийскэнергоТеплоТранзит" Дмитрий Тяглов, все технические мероприятия проходят в штатном режиме и должны завершиться к 24-00 часам.

Теплоэнергетики планируют выйти на нормативные показатели подачи тепла и ГВС в течение суток, так как температура наружного воздуха не препятствует проведению земляных и сварочных работ.

Вчера ремонтники весь день устраняли аварию, произошедшую в Бийске на магистральном водопроводе в районе дома № 29 на улице Машиностроителей. Прорвало трубу диаметром 600 мм. В связи с этим микрорайон Зеленый Клин остался без холодной воды.