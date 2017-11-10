Семилетняя девочка упала в отверстие вокруг пожарного шеста во время экскурсии в пожарной части в Москве, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел в пятницу около 15:00. "Ученики одной из столичных школ приехали на экскурсию в пожарную часть №12 на улице Русаковская, дом 26. Во время прогулки одна из учениц облокотилась на пожарный столб, приняв его за обычный столб. В результате она упала в дырку вокруг него", — пояснил источник.

Упав с высоты второго этажа, ребенок потерял сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга и госпитализировали ее.