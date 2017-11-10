Пользователи Сети обратили внимание на пост YouTube-блогера Юрия Хованского, который раскритиковал сатирика Михаила Задорнова и посмеялся над его смертью, пишет "Лента.Ру".

Сообщение Хованский опубликовал в своем Twitter. "Задорнова не жалко", — заявил он.

Задорнова не жалко — он давно отрекся от юмора и последние годы пропагандировал только ненависть. Хохлы, геи, американцы, либералы — всех он считал недолюдьми и жёстко опускал, выдавая это за шутки. Вот боженька и "пошутил" над Михал Николаичем — всё по фактам. — Юрий Хованский (@RussianStandup) November 10, 2017

Читателей возмутила публикация Хованского. "Это тебя не будет жалко. Скоро над твоей печенью, точнее тем, что раньше ей было, тоже боженька пошутит. Отброс", — заявил один из них. "Юра, ты по сравнению с ним мышь полевая", — отметил другой.

Некоторые принялись намекать Хованскому, что его юмор, основанный на теме сексуальных отношений с чужими матерями, ничем не лучше шуток про геев и американцев. "Шутить про мамок, конечно, лучше, да, Юра?" — поинтересовался еще один читатель.

В пятницу, 10 ноября, стало известно о смерти сатирика Михаила Задорнова, который проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга.