Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале краткую встречу российского президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

"Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку", — отметил Кадыров.

Он также обратил внимание на то, что президент Перу Педро Пабло Кучински "дал пять" российскому президенту.