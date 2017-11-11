Вода из-под крана в Барнауле может позеленеть в конце ноября

27 ноября в Барнауле стартует ежегодная проверка тепловых сетей города на герметичность, ее проведут специалисты теплотранспортного подразделения Сибирской генерирующей компании — Барнаульской тепломагистральной компании (БТМК), сообщается на сайте СГК.

Как отмечается, специальный краситель придает горячей воде, заполняющей систему отопления, зеленый цвет. Органический краситель абсолютно безвреден для здоровья людей и животных. Полностью он растворится спустя две-три недели.

Мероприятия позволят исключить попадание сетевой воды не питьевого качества в водоразборные краны жителей города.

"Система теплоснабжения нашего города работает по закрытому контуру, и та вода, которая поступает в трубы и батареи квартир, никак не связана с горячей водой, текущей из водопроводного крана. Горячая вода, предназначенная для отопления, абсолютно не пригодна для использования в быту – питья, мытья посуды и пр. Если же происходит утечка сетевой воды вследствие нарушения герметичности оборудования, то вода, использующаяся для отопления квартир, перемешивается с горячей водопроводной водой и попадает в краны к потребителям. Испытания позволят выявить такие утечки и ликвидировать их", — говорится в сообщении.

Проверка проводится ежегодно по согласованию с администрацией Барнаула и управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. В течение испытаний специалисты компании будут брать пробы воды на наличие красителя.

Если в указанный период из вашего "горячего" крана потечет зеленая вода, специалисты просят немедленно сообщить об этом по телефонам диспетчерской службы и указать точный адрес дома. Телефоны "горячей линии": (3852) 33-69-41, (3852) 63-41-21.