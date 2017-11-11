Финансовые трудности вызывают у людей сильный стресс, который, в свою очередь, повышает риск инфаркта в 13 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Eurekalert.

Результаты исследования ученых из Европейского общества кардиологов были представлены на ежегодном конгрессе Южноафриканской кардиологической ассоциации в Йоханнесбурге.

Были опрошены 106 пациентов с острым инфарктом миокарда в одной из больниц Йоханнесбурга. Респондентам задали вопрос о том, испытывали ли они раздражение и стресс в связи с работой или финансовыми затруднениями за месяц до болезни. Одновременно ученые опрашивали аналогичную по количеству контрольную группу здоровых людей, участники которой не переносили инфаркт.

Удалось выяснить, что стресс, связанный с работой или финансовыми проблемами, резко увеличивал риск инфаркта миокарда. Так, риск для людей, испытывающих серьезный или средний стресс на работе, оказался в 5,6 раза выше, чем у тех, кто почти или совсем не испытывал подобного напряжения. Пациенты, испытавшие "значительный" стресс из-за того, что не могли свести концы с концами, оказались в 13 раз более уязвимы для этого заболевания.

Исследование демонстрирует значительное влияние психосоциальных факторов на риск инфаркта миокарда, которому зачастую не уделяется достаточно внимания, считают авторы работы.