Для помощи семьям, пострадавшим при обрушении дома в Ижевске, представители фонда "Сообщество" собрали более 800 тысяч рублей, говорится на официальном сайте главы и правительства Удмуртии.

Стартовавшая по инициативе фонда утром в пятницу акция по сбору средств для помощи пострадавшим к 19:00 по московскому времени собрала более 800 тысяч рублей. В фонде отметили, что распределяться деньги будут на основании данных из оперативного штаба, где проходит обработка всех данных о необходимой помощи.

Отчет по поступлениям и тратам будет опубликован в открытом доступе в Сети.

В четверг, 9 ноября, при обрушении части жилого дома были полностью разрушены восемь квартир, в которых проживали 28 человек. По предварительной версии следствия, причиной стал взрыв бытового газа. Под завалами обнаружены тела шести человек — девочки, мальчика, двух женщин и двух мужчин.