Около 500 человек были эвакуированы из ночного клуба на востоке Москвы после звонка о минировании. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Как рассказал собеседник агентства, клуб находится по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 5, к. 2. Чтобы предотвратить давку экстренные службы города запросили дополнительные наряды полиции.

Как сообщалось ранее, в начале недели неизвестный позвонил и сообщил о том, что заминирован СК "Олимпийский" в Москве. Тогда из здания были эвакуированы порядка двух тысяч человек. Прибывшие на место полицейские и кинологи не обнаружили угрозы в здании.