Представитель Госпогранслужбы Украины рассказал, что 11-летний сын Михаила Саакашвили был задержан в аэропорту из-за отсутствия встречающего лица. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам источника информации, в пятницу, 10 ноября около 18.30 (19.30 мск) в аэропорт Борисполь рейсом из Тбилиси прибыл несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины. В аэропорту ребенка никто не встретил — ни родители, ни другие уполномоченные лица.

"После того, как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20.00 (21.00 мск), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом", — сказал пресс-секретарь ведомства.