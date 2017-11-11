Президент США Дональд Трамп покинул раньше времени торжественный прием в честь лидеров саммита АТЭС, так и не поговорив со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА "Новости".

Отметим, что перед приемом лидеры обоих государств обменялись рукопожатием, когда участники мероприятия выстраивались для протокольной фотографии. После этого всех ждал торжественный прием. Путин и Трамп сидели на ужине недалеко друг от друга, но по разные стороны от хозяина саммита — главы Вьетнама. Друг с другом они не общались.

Напомним, раньше сообщалось, что на полях саммита, возможно, пройдет очередная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.