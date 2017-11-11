Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все условия, чтобы восстановить свои полномочия. Последнее условие заключалось в открытии доступа к базам данных Московской лаборатории сотрудникам Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет "Интерфакс".

Отметим, что в независимый департамент WADA по анализу и расследованиям был отправлен электронный файл, который представляет собой систему управления информацией Московской лаборатории, и содержиь данные тестирования в период с января 2012 года по август 2015 года.

Отметим, что этот файл был последним условием для восстановления РУСАДА, а вслед на ним и Паралимпийского комитета РФ и Всероссийской федерации легкой атлетики.

В скором времени совет учредителей WADA должен принять решение.