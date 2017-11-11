Прощание с писателем-сатириком Михаилом Задорновым состоится в Москве 12 ноября, пишет газета "Известия".

Напомним, знаменитый сатирик умер в Москве 10 ноября после продолжительной болезни. Осенью прошлого года стало известно, что Задорнов болен опухолью головного мозга.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , юморист завещал похоронить себя в Латвии, рядом с могилой своего отца. Отец Задорнова похоронен в Риге на Лесном кладбище.

Также в завещании Задорнов просил "материально поддержать и не дать закрыться русскоязычной библиотеке имени Николая Задорнова в Риге".

Михаилу Задорнову было 69 лет.