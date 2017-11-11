Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму с песком, играя в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, игра состоялась неделю назад, но видео появилось только сейчас.
На записи видно, что японский чиновник ударил по мячу и попытался выбраться из песчаной ловушки. Но уже почти достигнув своей цели, Абэ теряет равновесие и падает обратно в яму. Американский лидер не обратил внимание на произошедшее.
Комментарии
Ну упал и упал. Что тут такого?
> Ну упал и упал. Что тут такого?
Как?! Неужели вы не понимаете? Премьер-министр Японии! УПАЛ!! В ЯМУ!!!!!!!111
Не рой другому яму...
Не обратил вниманиЯ. Исправьте, пожалуйста!
С Америкой только свяжись..