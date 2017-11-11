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Самолет приземлился без переднего шасси в Белфасте

, ИА "Амител"
Шасси сломалось у самолета при взлете

Фото: pixabay.com

Самолет британской авиакомпании Flybe приземлился в международном аэропорту Белфаста без переднего шасси, сообщает РИА "Новости".

Как пишет издание, на борту воздушного судна находились 52 пассажира и четыре члена экипажа. Шасси сломалось у самолета во время взлета из этого же аэропорта.

После поломки судно вынуждено было около двух часов кружить над Ирландским морем, чтобы сжечь топливо, прежде чем совершить посадку.

После посадки был госпитализирован один пассажир с травмами головы.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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