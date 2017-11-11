Горячая вода и отопления вернулись в многоквартирные дома Бийска в ночь на субботу, 11 ноября, сообщает пресс-служба "Бийскаэнерго".

В ведомстве уточняют, что рано утром в пятницу, 10 ноября, было обнаружено технологическое нарушение на участке первой тепломагистрали (ТМ-1) с локальным провалом асфальтового покрытия по переулку Песчаный (район Центра).

Специалисты откачали воду и нашли точное место порыва на трубопроводе. Труба была заменена и уже вечером пошло заполнение первой городской тепломагистрали.

"Полный выход на исходные параметры теплоносителя АО "БийскэнергоТеплоТранзит" произвело к 23-05 часам. В ночное время все многоквартирные дома центральной части города Бийска были с отоплением и горячей водой",- сказано в сообщении ведомства.

